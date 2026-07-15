Nato lägger locket på

Inför Natointrädet var ett av de viktigaste argumenten från Natoanhängarna att skyddet för våra demokratiska fri- och rättigheter skulle stärkas. Ett mer ihåligt argument är svårt att komma på. Självklart har Nato inget med demokrati att göra, det visar sig gång på gång.



Inför och under Natotoppmötet i Ankara förra veckan arresterades hundratals aktivister, journalister och opinionsbildare i Turkiet. Några protester eller röster mot Nato skulle inte få höras i Erdogans Turkiet. Våra annars så demokratiälskande politiker säger inte ord om dessa övergrepp.



Mainstreammedia hjälper till genom att inte släppa fram Natokritiska röster eller genom att helt enkelt inte rapportera vad som sker.



Även här i Sverige så görs lagarna om för att anpassas efter Natos krav. Så inskränks Sveriges offentlighetsprincip och lagar stiftas som inskränker journalisters möjlighet att rapportera.



Vi Natomotståndare säger tvärtom. Sverige måste lämna Nato, för demokratins skull.