Lås upp hela webbplatsen
Fotboll
Norges fotbollsförbund: Israel ska inte få spela i VM
VM-kvalmatchen i fotboll mellan Norge och Israel den 11 oktober, kommer att mötas av omfattande protester. Samtidigt markerar det norska fotbollsförbundet mot Israel.
Många fotbollssupportrar världen runt vill att Israel ska uteslutas från VM och andra matcher. Fotograf: X.com/HandalaFreedom
Publicerad 9 oktober 2025 kl 08.00
När Norge möter Israel i VM-kvalmatchen på Ullevål i Oslo den 11 oktober, kommer matchen att mötas av stora protestaktioner. Den norska Palestinakommittén lyfter fyra paroller inför matchen: Demonstrationen utgår från skridskobanan Spikersuppa i centrala Oslo till nationalarenan Ullevål. – Vi accepterar inte att Israel använder sporten vi alla älskar för att normalisera brott mot…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.
Senaste artiklarna
Mest läst
- ”Sveriges regering är medskyldig till kidnappningen av aktivisterna”
- Varför sprider du propaganda, Hynek Pallas?
- Bojkotta Israel – här är produkterna du ska undvika
- Föreläsare på Bokmässan – värvar soldater åt israeliska armén
- Bo Ekström, 69, körde in i Palestinademonstration – efter hatinlägg på sociala medier