Norges fotbollsförbund: Israel ska inte få spela i VM

När Norge möter Israel i VM-kvalmatchen på Ullevål i Oslo den 11 oktober, kommer matchen att mötas av stora protestaktioner. Den norska Palestinakommittén lyfter fyra paroller inför matchen: Demonstrationen utgår från skridskobanan Spikersuppa i centrala Oslo till nationalarenan Ullevål. – Vi accepterar inte att Israel använder sporten vi alla älskar för att normalisera brott mot…