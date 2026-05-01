Explosionsolycka på vapenjätte

I torsdags förra veckan skadade en kvinna sin hand allvarligt vid en explosion på ammunitionstillverkaren Nammo i Lindesberg. Polisen utreder nu arbetsmiljöbrott och vållande till kroppsskada. Det har skett flera sprängolyckor hos Nammo där anställda skadats, rapporterar Dagens Arbete. I november 2024 fick företaget böta 2,1 miljoner kronor efter en explosion vid fabriken i Karlsborg,…