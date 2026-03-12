Lås upp hela webbplatsen
Krigsindustrin
Sveriges vapenexport historiskt hög – 28 miljarder förra året
Den svenska exporten av krigsmateriel fortsätter att ligga på historiskt höga nivåer. På tio år har den nästan fyrdubblats. 2025 toppades mottagarlistan av Trumps USA.
Den rekordhöga exporten av krigsmateriel de senaste två åren sammanfaller med Sveriges medlemsskap i Nato. Fotograf: Grafik: Proletären
Publicerad 12 mars 2026 kl 14.46
Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP) släppte nyligen sin årliga statistik över mottagarländer för svensk vapenexport. Den totala svenska krigsmaterielexporten uppgick till drygt 28 miljarder kronor under 2025, vilket är i paritet med 2024 års rekordsumma 29,4. USA toppar överlägset listan över exportdestinationer för svenska vapen 2025. Det rör sig bland annat om granatgevärssystem, sensorer och…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.