Sveriges vapenexport historiskt hög – 28 miljarder förra året

Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP) släppte nyligen sin årliga statistik över mottagarländer för svensk vapenexport. Den totala svenska krigsmaterielexporten uppgick till drygt 28 miljarder kronor under 2025, vilket är i paritet med 2024 års rekordsumma 29,4. USA toppar överlägset listan över exportdestinationer för svenska vapen 2025. Det rör sig bland annat om granatgevärssystem, sensorer och…