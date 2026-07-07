Ökad repression inför Nato-toppmötet i Ankara

Den 7 juli inleddes Nato-toppmötet i Ankara, Turkiet. Ett tvådagarsmöte med stats- och regeringschefer från krigsalliansens medlemmar. Det svenska deltagandet leds av statsminister Ulf Kristersson (M). Han har med sig både utrikesminister Maria Malmer Stenergard (M) och försvarsminister Pål Jonson (M). Medan alliansens ledare samlas i huvudstaden har veckorna innan mötet präglats av en omfattande…