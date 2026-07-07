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Turkiet
Ökad repression inför Nato-toppmötet i Ankara
Hundratals personer som protesterat mot krigsalliansen har arresterats i flera städer runt om i Turkiet och polisräder har genomförts i åtminstone 18 provinser.
Turkiets president Recep Tayyip Erdoğan på Nato-toppmötet i Haag förra året. Fotograf: Nederländernas utrikesdepartement
Publicerad 7 juli 2026 kl 15.31
Den 7 juli inleddes Nato-toppmötet i Ankara, Turkiet. Ett tvådagarsmöte med stats- och regeringschefer från krigsalliansens medlemmar. Det svenska deltagandet leds av statsminister Ulf Kristersson (M). Han har med sig både utrikesminister Maria Malmer Stenergard (M) och försvarsminister Pål Jonson (M). Medan alliansens ledare samlas i huvudstaden har veckorna innan mötet präglats av en omfattande…
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