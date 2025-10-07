Påtvingad ”fredsplan” för kolonial kontroll

Hamas har sagt ja till Donald Trumps så kallade fredsplan för Gaza. Men insisterar på att fortsatt förhandla praktiska detaljer om den israeliska gisslans frisläppande, och inte minst de mest kontroversiella av de 20 punkterna i planen: om hur Gaza ska styras efter att Hamas lagt ner vapnen. Den palestinska befrielserörelsens preliminära accepterande av Trumps 20-punktsplan…