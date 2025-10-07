Lås upp hela webbplatsen
Kommentar
Påtvingad ”fredsplan” för kolonial kontroll
Arabstaterna visar med sitt stöd till Trumps ”fredsplan” att de helst bara vill få Palestinafrågan ur världen, för att kunna inlemma sig så friktionsfritt som möjligt i den rådande USA-styrda imperialistiska världsordningen.
Krigsförbrytaren Tony Blair ska tillsammans med honom själv kontrollera Gazas teknokratregering, är Donald Trumps idé. Fotograf: Public Domain
Publicerad 7 oktober 2025 kl 14.10
Hamas har sagt ja till Donald Trumps så kallade fredsplan för Gaza. Men insisterar på att fortsatt förhandla praktiska detaljer om den israeliska gisslans frisläppande, och inte minst de mest kontroversiella av de 20 punkterna i planen: om hur Gaza ska styras efter att Hamas lagt ner vapnen. Den palestinska befrielserörelsens preliminära accepterande av Trumps 20-punktsplan…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.
Senaste artiklarna
Mest läst
- Syndikalister stoppade antimilitaristiskt möte på Joe Hill-gården
- ”Sveriges regering är medskyldig till kidnappningen av aktivisterna”
- Bo Ekström, 69, körde in i Palestinademonstration – efter hatinlägg på sociala medier
- Bojkotta Israel – här är produkterna du ska undvika
- Global Sumud Flotilla attackerad av Israel