Österrikes kommunistparti vinner kommunalval – igen

Österrikes kommunistiska parti (KPÖ) stärkte sitt fäste i landets andra största stad när de i helgen vann kommunvalet i Graz. KPÖ fick 35,8 procent av rösterna, långt före konservativa ÖVP som fick 25,6 procent. Helgens valseger är den andra i rad för KPÖ och en betydande seger för borgmästare Elke Kahr från kommunistpartiet. Hon har…