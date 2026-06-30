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Österrikes kommunistparti vinner kommunalval – igen
Borgmästaren Elke Kahr från österrikiska kommunistpartiet KPÖ förväntas få behålla borgmästarposten i staden efter helgens seger.
Bild från KPÖ:s 1:a maj demonstration år 2024. Fotograf: KPÖ Bundespartei
Publicerad 30 juni 2026 kl 21.32
Österrikes kommunistiska parti (KPÖ) stärkte sitt fäste i landets andra största stad när de i helgen vann kommunvalet i Graz. KPÖ fick 35,8 procent av rösterna, långt före konservativa ÖVP som fick 25,6 procent. Helgens valseger är den andra i rad för KPÖ och en betydande seger för borgmästare Elke Kahr från kommunistpartiet. Hon har…
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