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Fotboll

Palestinasolidaritet i VM-städerna

Solidariteten med Palestina var högst närvarande när VM i fotboll inleddes i USA, Mexiko och Kanada i helgen.
Publicerad 17 juni 2026 kl 10.30
FOTBOLL I Palestina tog sig aldrig vidare från VM-kvalet, men solidariteten med Palestina var ändå högst närvarande när VM i fotboll inleddes i USA, Mexiko och Kanada i helgen. På flera platser: som till exempel inför USA:s premiärmatch mot Paraguay på SoFi Stadium i Los Angeles där en av de artister som deltog i invigningsshowen…

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