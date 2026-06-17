Palestinasolidaritet i VM-städerna

FOTBOLL I Palestina tog sig aldrig vidare från VM-kvalet, men solidariteten med Palestina var ändå högst närvarande när VM i fotboll inleddes i USA, Mexiko och Kanada i helgen. På flera platser: som till exempel inför USA:s premiärmatch mot Paraguay på SoFi Stadium i Los Angeles där en av de artister som deltog i invigningsshowen…