Palestinska fotbollsförbundet: Sluta förhala, Fifa!
Palestinas fotbollsförbund (PFA) kräver slut på det internationella förbundets (Fifa) förhalande av frågan om Israels fortsatta deltagande i den internationella fotbollsgemenskapen.
Fifa-basen Gianni Infantino. Fotograf: Doha Stadium Qatar
Publicerad 9 mars 2026 kl 12.57
Det är i ett brev till det internationella fotbollsförbundet Fifa, som PFA kräver att förbundet på sin nästa kongress ska behandla frågan om israeliska bosättarklubbar som spelar på ockuperad palestinsk mark, och i förlängningen också Israels vara eller inte vara i den internationella fotbollen. Fifas 76:e kongress genomförs i Vancouver, Kanada, den 30 april. PFA…
