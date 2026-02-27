Lås upp hela webbplatsen
Palmemordet – 40 år av mörkläggning
Fotograf: Proletären
I år är det 40 år sedan mordet på Sveriges dåvarande statsminister Olof Palme. Proletärens Olle Minell skriver om de tips och spår i Palmeutredningen som vägrats utredas – och som pekar rakt in i den svenska statsapparaten, i Säpo, mot vissa högerextremistiska poliser och inte minst i den svenska Stay behind-rörelsen.
Nu är det 40 år sedan statsminister Olof Palme mördades en kall natt den 28 februari 1986. För sex år sedan, 34 år efter mordet, lades Palmeutredningen ned. De använde sig av den så kallade Skandiamannen, Stig Engström. Chefsåklagaren Krister Petersson pekade ut honom i en fiaskoartad presskonferens som trolig mördare. Bara trolig eftersom det inte fanns någon teknisk bevisning i form av vapen eller DNA eller något annat som kunde binda Engström vid mordet.
Eftersom Stig Engström avled år 2000 kunde han inte åtalas – och av denna anledning lades Palmeutredningen ned! De ville helt enkelt bli av med ”skiten”.
