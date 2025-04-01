Pang i säkerhetsrådgivarbygget

Nu för tiden behöver du inte titta någon såpopera eller spionserie på tv för att få ditt lystmäte stillat om intriger, spänning, dråpligheter och klantigheter. Det räcker med att följa regeringens utnämningar av nationell säkerhetsrådgivare. Denna post inrättades 2022 och gick till statsminister Ulf Kristerssons ungdomskompis, den före detta moderate riksdagsmannen Henrik Landerholm. Efter Landerholms utnämning har händelser och ageranden inträffat som får John Cleeses rollfigur Basil Fawlty i Pang i bygget att framstå som en strukturerad och sansad herre.

Landerholm fick som bekant avgå sedan han glömt säkerhetsklassade dokument på en kursgård. En affär som innehöll en okänd rysk städerska och pengatransaktioner från ”den våldsbejakande extremistmiljön”. Men innan dess hade Landerholm hunnit med att glömma sin mobiltelefon på Ungerns ambassad och vid ett annat tillfälle sin anteckningsbok i samband med en radiointervju.

Man kan undra om Landerholm egentligen är en mullvard som vill läcka och göra uppgifter offentliga? För hur är det möjligt att vara så disträ, glömsk och aningslös?

Länge försvarade Kristersson sin vän men till slut gick det inte längre. I stället utsåg han den förre Ukrainaambassadören Tobias Thyberg till posten. En post Thyberg hann inneha i tolv timmar innan han meddelande sin avgång. Säpo och regeringen hade missat att Thyberg publicerat nakenbilder på sig själv i en datingapp för homo- och bisexuella. Själv hade han glömt att berätta detta för sin nya arbetsgivare och Säpo var lika frågande som Basil Fawltys kypare Manuel. En extra ingrediens i Thyberg-soppan var en plötsligt död svensk UD-tjänsteman som varit stationerad i Nordkorea och haft en uppväxt i Israel. Manusförfattare och tv-regissörer har här inspiration till en lång serie, men om det gör sig bäst som drama eller situationskomedi är svårt att avgöra.

Häromveckan utsåg regeringen Niclas Kvarnström som ny nationell säkerhetsrådgivare. Hur länge han stannar på posten återstår att se. Men i hans ryggsäck finns att han var ansvarig för Sveriges kandidatur till FN:s säkerhetsråd för tiotalet år sedan och i samband med det raderade flera mejl om hur kampanjen skötts. Mejl som inte bara skickats till FN utan även till familjen Wallenbergs rådgivare, hovmarskalken vid kronprinsessan Victorias hovstat och Carl Bildt. Nu saknas bara en böckling, en döv kvinna och några tyska turister för att den nya serien Pang i säkerhetsrådgivarbygget ska bli komplett. Säg inget om det förflutna är väl Ulf Kristersson högsta önskan – eller ”Don´t mention the war” som Basil Fawlty sa.