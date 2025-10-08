Pax Americana – ett hot mot oss alla

Tvåårsdagen av Gazakrigets utbrott har nu passerat. Lidandet och förstörelsen i de palestinska områdena är på en ofattbar nivå. Redan hösten 2023 skrev Proletären som första svenska tidning att det handlade om ett folkmord. Idag kan ingen vettig människa förneka detta uppenbara.

Förintelsekriget mot palestinierna har varit en uttalad och planerad strategi från den israeliska statsledningens sida redan från början. Sionisterna har planerat för en total fördrivning av den palestinska befolkningen och en ockupation av all palestinsk mark sedan långt före 7 oktober 2023.

De väntade bara på rätt tillfälle att få sätta igång och med den palestinska militära motoffensiven för två år sedan fick de sin förevändning och folkmordet tog sin början.

Omvärlden togs inte på sängen. Det israeliska ledarskapets inställning till palestinier är känd sedan decennier tillbaka. Västvärldens ledare valde att titta bort och många tittar tyvärr fortfarande bort.

Israel har genom historien backats upp av västvärlden och har sin största tillskyndare i USA. Så förhåller det sig än idag trots det pågående folkmordet.

I denna situation tvingar nu USA, anförda av en nobelpristörstande narcissist, palestinierna till förhandlingsbordet. Israelerna tvingas inte dit, de sätter sig så gärna vid ett bord tillsammans med Donald Trump eftersom det är israelerna som dikterat villkoren för samtalen.

Så mycket till samtal är det inte. Den palestinska sidan ska tvingas gå med på de israeliska kraven. De ska lägga ned all motståndskamp och finna sig i fortsatt förtryck och ockupation.

Lägger de inte ned vapnen, går med på att avväpna sig och släppa gisslan hotas de med total undergång; både från Israels och USA:s sida. Den israelisk-amerikanska planen går ut på att nykolonisera de palestinska områdena. Och det under ledning av den förra kolonialherren Storbritanniens gamle premiärminister Tony Blair. Donald Trump har utsett sig själv till ordförande i det ”fredsråd” som med utländska styrkor ska ta kontroll över Gaza och vid sin sida vill han ha Blair.

Tony Blair är krigsförbrytaren som spelade en aktiv roll i ödeläggelsen av Irak och som tillsammans med George Bush bär det högsta ansvaret. Ingen palestinier kan lita på denne krigshetsare och ingen palestinier kan tro att han vill något annat än att främja imperialismens och sionismens intressen.

Den påstådda amerikanska fredsplanen har stora likheter med vad som skedde i början av 1990-talet när ett försvagat palestinskt ledarskap tvingades till förhandlingsbordet i Madrid. USA hade vunnit kalla kriget och var ensam herre på täppan. Israel var på den vinnande sidan och PLO på den förlorande.

Under ledning av USA:s utrikesminister James Baker dikterades ramarna för den nya världsordningen, Pax Americana. För palestiniernas del renderade detta i Osloavtalet där de under förödmjukande former tvingades ge upp 94 procent av sitt eget land.

De svåraste frågorna sköts på framtiden och skulle lösas inom fem år. Men då som nu var Israel helt ointresserade av att lösa tvisterna om bosättningarna, flyktingarnas rätt att återvända hem, upphävandet av ockupationen och Jerusalems status.

En lösning på samtliga dessa frågor har försvårats av den israeliska sidan sedan fredsavtalet i Oslo 1993. Helt enkelt för att Israel inte vill ha fred. Israel vill inte avsluta ockupationen och de vill inte utrymma bosättningarna. Och Jerusalem vill de absolut inte dela med några muslimer.

Pax Americana dikterade fortsatt förföljelse och förnedring av palestinierna. Osloavtalets bedrägliga tanke om ett delat land med två stater sida vid sida var den starkes rätt över den svage. Veckans fredsförhandlingar i Egypten går ut på precis samma sak. Den starke ska diktera villkoren för den svage, som ska tvingas till underkastelse.

Var det något som samtalen i Madrid 1991 och Osloavtalet 1993 visade så var det att USA inte kan få tillåtas diktera en fredsuppgörelse. En amerikansk fred, framtagen av Donald Trump, kommer vara en värre katastrof för palestinierna än vad Osloavtalet var.

Det är positivt och viktigt att det talas om fred. Dödandet måste få ett slut. Folkmordet måste stoppas. Men det kan inte vara USA och den forna kolonialherren Storbritannien som leder dessa förhandlingar. Det måste vara en uppgift för FN och utgå från det ockuperade och förtryckta folkets rättigheter.

Inför sådana fredsförhandlingar måste ett omedelbart eldupphör införas. Samtalen måste utgå från tidigare antagna FN-resolutioner och beslut, som tar sin utgångspunkt i att ett ockuperat folk har rätt att göra motstånd, en rätt som även inkluderar väpnad kamp.

Att Israel och USA i förhandlingarna kräver ett avväpnande av det palestinska motståndet bryter mot internationell rätt. Självklart måste palestinierna själva få styra över sitt land, alla tankar på kolonialt styre från Washington eller London måste kategoriskt avvisas.

I de nu pågående ”fredsförhandlingarna” kommer Israel inte att backa en tum. Denna folkmords- och terroriststat har genom hela sin historia visat att de inte följer internationell rätt eller några FN-beslut.

Israel bedriver olaglig ockupation, de stjäl land, de genomför utomrättsliga avrättningar, de startar krig, de fördriver folk och de begår folkmord. Och nu senast kidnappning på internationellt vatten av Greta Thunberg och andra aktivister som försökte bryta den olagliga blockaden av Gaza och föra in nödhjälp.

Bordningen av Global Sumud Flotilla visar återigen Israels förakt för andra människor och för lagar och regler. Israel är ingen demokrati och USA är inga fredsmäklare. Det palestinska folket måste själva få forma sin egen framtid.