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Krönika
Pelusa lärde många vad solidaritet innebär
Fotograf: Proletären
När vi visar respekt för människovärdet, när vi uppför oss väl mot varandra, då har alla en plats och vi kan jobba för något bra ihop. Så är andan Pelusa varit med om att arbeta fram på Mixgården.
Pelusa, en av jordens mest humanistiska och vardagskämpande människor har dött. Alldeles för tidigt. Än ville Pelusa dela med sig av sin värme och sin visshet om att man måste leva sitt liv på ett solidariskt och kollektivt vis. Och än ville vi vara i hans närhet och låta oss inspireras.
Pelusa arbetade på fritidsgården Mixgården i Hammarkullen, Göteborg. Ungdomar, de som var ungdomar förut och många, många andra, vet vad Pelusa betytt för både fritidsgården, för samhället och för
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