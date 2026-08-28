Pelusa lärde många vad solidaritet innebär

Pelusa, en av jordens mest humanistiska och vardagskämpande människor har dött. Alldeles för tidigt. Än ville Pelusa dela med sig av sin värme och sin visshet om att man måste leva sitt liv på ett solidariskt och kollektivt vis. Och än ville vi vara i hans närhet och låta oss inspireras.

Pelusa arbetade på fritidsgården Mixgården i Hammarkullen, Göteborg. Ungdomar, de som var ungdomar förut och många, många andra, vet vad Pelusa betytt för både fritidsgården, för samhället och för