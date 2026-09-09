Privatiseringarna har förstört den svenska skolan

Den nya Pisa-mätningen är dyster läsning. Svenska 15-åringars resultat i matematik och läsförståelse är de lägsta som någonsin uppmätts. Läsförståelsen har rasat 21 poäng och matematiken 18, vilket motsvarar ungefär ett års skolgång. Ungefär var tredje elev når inte upp till OECD:s grundläggande nivå, vare sig i läsning eller i matematik.

Debatten efteråt kommer att handla om elever som har utländsk bakgrund, mobilförbud och ordning och reda.

Skillnaderna mellan elever med olika social bakgrund har den här gången minskat. Inte för att de svagaste kommit ikapp, utan för att tappet är så stort bland eleverna även från studievana hem. Kunskaperna faller i hela skolan.

Det fria skolvalet har dragit isär skolan och Sverige är i princip ensamt i världen om att låta vinstdrivande bolag driva skattefinansierade skolor. Att kunskaperna faller i ett sådant system är inte konstigt.

Skolan behöver en gemensam huvudman, resurser efter behov samt personal och lärare som räcker till. Men det börjar med att skolmarknaden avskaffas, med fritt skolval, friskolor. Och att skola och välfärd prioriteras framför upprustning och krigshets.