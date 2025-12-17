Lås upp hela webbplatsen
Protester utanför Stegra
25 turkiska gästarbetare kräver sina löner från Stegra efter att underleverantörer inte fullgjort sina skyldigheter vid Stegras stålverksbygge i Boden.
Stegras anläggning utanför Boden. Fotograf: Stegra
Publicerad 17 december 2025 kl 15.17
Stegras stålverksbygge i Boden har kantats av problem, främst ekonomiska men även arbetsmiljömässiga och arbetsrättsliga. På måndagen befinner sig åtta turkiska arbetare i Boden. De genomför protester utanför Stegras centrala kontor för att få ut obetalda löner. Totalt är det 25 arbetare som kräver sina löner från Stegra. De har råkat ut för det klassiska…
Gå till hjälpsidorna.