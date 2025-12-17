Protester utanför Stegra

Stegras stålverksbygge i Boden har kantats av problem, främst ekonomiska men även arbetsmiljömässiga och arbetsrättsliga. På måndagen befinner sig åtta turkiska arbetare i Boden. De genomför protester utanför Stegras centrala kontor för att få ut obetalda löner. Totalt är det 25 arbetare som kräver sina löner från Stegra. De har råkat ut för det klassiska…