Rösta för ungdomen!

Det finns ett återkommande mönster i historien: när motsättningarna skärps organiserar sig ungdomen. Inte endast vid sidan av, utan i relation till något större.

Idag är ungdomars levnadssituation långt ifrån ljus. Vi har en massiv ungdomsarbetslöshet och en bostadspolitik som tvingar oss att bo kvar hemma. Vi utnyttjas på arbetsmarknaden och riskerar att bli utskickade som soldater i Natos plundringskrig.

Vi drabbas hela tiden av den högerpolitik som präglar vår vardag. Idag är det inget riksdagsparti som bryr sig om vår situation. Det enda som erbjuds är hyckleri och fina lögner om förändring.

De etablerade riksdagspartierna kör på samma skit om och om igen. Mer pengar till krig. Sämre villkor för vanliga arbetare. Nedskärningar i välfärden.

I höstens val får många ungdomar rösta för allra första gången. Det är lätt att känna att det är meningslöst att engagera sig politiskt, att vår livssituation inte går att förändra. Men för oss handlar det om att möta människor där de faktiskt befinner sig. Vi organiserar klasskamrater och arbetskamrater.

Det rör sig om något betydligt viktigare än de skrattretande debatter på tv där riksdagspolitikerna en efter en avbryter varandra med allt värre påhitt.

För mig är en röst på Kommunistiska Partiet i något av de kommunval där partiet ställer upp, en röst på ungdomen. Vi som är på väg ut på bland annat arbetsmarknaden, vi som drabbas hårt, men som också tar kampen.

Det är därför självklart att medlemmar i RKU också finns på Kommunistiska Partiets vallistor. Vi är del av en och samma rörelse.

Ungdomar har samtidigt en alldeles särskild roll i den kommunistiska rörelsen. Vi går i fronten för kampen, såväl lokalt som globalt! Vi organiserar oss i RKU därför att vår kamp inte endast är något som tillhör det förflutna. Den lever här och nu.

För mig är valet självklart. Jag kommer att rösta på Kommunistiska Partiet, för ungdomens skull. Gör det du också!

Nora Rapo

Förbundssekreterare, RKU

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