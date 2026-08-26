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Krönika
Så öppet stödjer eliten i väst terror och aggression i Latinamerika
Fotograf: Proletären
I dagens propagandasystem gör media vad de kan för att förbereda aggression och terror mot länder som Kuba och Venezuela.
Jag vill genom ett litet urval visa hur den västerländska elitintelligentian och medieapparaten ger stöd och apologetik för västerländsk aggression och terror i Latinamerika, specifikt Venezuela och Kuba.
Innan Washington attackerade Venezuela, accepterade all elitmedia de officiella lögnerna.
Jippot om Maduros ”narco-trafikanter” blev snabbt för pinsamt att repetera. Åtskilliga underrättelserapporter klargjorde att Venezuela stod för nästan minst tillverkning och export av narkotika i Latinamerika. Samtidigt hann Trump inte ens flyga den kidnappade Maduro till USA innan
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