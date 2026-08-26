Så öppet stödjer eliten i väst terror och aggression i Latinamerika

Jag vill genom ett litet urval visa hur den västerländska elitintelligentian och medieapparaten ger stöd och apologetik för västerländsk aggression och terror i Latinamerika, specifikt Venezuela och Kuba.

Innan Washington attackerade Venezuela, accepterade all elitmedia de officiella lögnerna.

Jippot om Maduros ”narco-trafikanter” blev snabbt för pinsamt att repetera. Åtskilliga underrättelserapporter klargjorde att Venezuela stod för nästan minst tillverkning och export av narkotika i Latinamerika. Samtidigt hann Trump inte ens flyga den kidnappade Maduro till USA innan