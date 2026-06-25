SD-politiker i Borlänge hyllar Aktivklubbar – och vill förbjuda V

Det var den 7 juni som SD-toppen Perove Hanzon i Borlänge gjorde sig till tolk för att Vänsterpartiet borde förbjudas. Efter stark lokal kritik har Hanzon, fjärde namn på SD:s lista i kommunvalet, lagt locket på. Arvid Jaans, arrestvakt och gruppledare för SD i fullmäktige i Borlänge, hävdar i ett mejl till Borlänge tidning att…