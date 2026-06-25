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SD-politiker i Borlänge hyllar Aktivklubbar – och vill förbjuda V
Perove Hanzon, ledande Sverigedemokrat i Borlänge, tycker att de nazistiska Aktivklubbarna är exemplariska organisationer. Däremot vill han förbjuda Vänsterpartiet.
Fotograf: SD Borlänge/Skärmdump
Publicerad 25 juni 2026 kl 08.00
Det var den 7 juni som SD-toppen Perove Hanzon i Borlänge gjorde sig till tolk för att Vänsterpartiet borde förbjudas. Efter stark lokal kritik har Hanzon, fjärde namn på SD:s lista i kommunvalet, lagt locket på. Arvid Jaans, arrestvakt och gruppledare för SD i fullmäktige i Borlänge, hävdar i ett mejl till Borlänge tidning att…
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