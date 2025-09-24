Slopa bidragen till de rika istället

Regeringen gör stor sak av att de klämmer åt familjer beroende av försörjningsstöd och andra som har svårt att etablera eller återetablera sig på arbetsmarknaden. De nuvarande låga nivåerna på försörjningsstödet blir ännu lägre. Detta i ett Sverige där en halv miljon går arbetslösa och ingen ljusning finns på arbetsmarknaden.

De nya reglerna ska införas gradvis fram till 2028 och kommer göra stora hål i många familjers plånbok. Att ha en viss nivå på försörjningsstöd, a-kassa och andra stödsystem förhindrar att desperata människor tar jobb till dåliga villkor och löner. Eller att fattiga barn hamnar i händerna på gängkriminella.

Vi föreslår istället att man tar bort andra typer av bidrag. Slopa rut- och rotavdragen och satsa de pengarna på anställningar i välfärdsyrkena istället.

I veckans tidning kan Proletären visa att 54 procent av de politiker som avgått eller lämnat riksdagen sedan 2014 lever på de bidrag de kan få som före detta riksdagsledamöter.

Varför inte slopa de generösa ”omställningsstöden” till politikerna? Sänk politikerlönerna så de lever under samma villkor som vanligt folk. Inför en progressiv beskattning istället för att utöka jobbskatteavdraget, som Proletären skrev om i förra veckan.