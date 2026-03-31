Sociala satsningar i Kinas nya femårsplan

Den 12 mars spikade nationella folkkongressen i Beijing Kinas 15:e femårsplan för ekonomisk och social utveckling. Planen innehåller satsningar på barnfamiljer, pensionärer och utbildning. Reformerna är efterlängtade men nivåerna är låga med svenska mått mätt. Planen sätter 21 huvudsakliga mål att uppnå under åren 2026-2030. Åtta av målen siktar på välfärd och social utveckling. Fem…