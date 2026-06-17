Sommarboktips från kulturredaktionen

Takiji Kobayashi – Krabbskeppet (Federativs förlag, 2026) Nyutgiven japansk proletärklassiker från 1929. Kobayashi beskriver en grym och oförlåtande värld ombord på ett fiskefartyg, där både naturens krafter och de brutala förmännen hotar arbetarna. Men ett uppror nalkas. Yakov M. Rabkin – Sionismen avkodad i 101 citat (Karneval, 2026) Den kanadensiske historikern Rabkin dissekerar den politiska…