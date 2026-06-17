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Litteratur
Sommarboktips från kulturredaktionen
Fyra tips till hängmattan/stranden/fullknökade spårvagnen till Saltholmen, eller var du än föredrar att läsa.
Fotograf: Montage: Proletären
Publicerad 17 juni 2026 kl 10.10
Takiji Kobayashi – Krabbskeppet (Federativs förlag, 2026) Nyutgiven japansk proletärklassiker från 1929. Kobayashi beskriver en grym och oförlåtande värld ombord på ett fiskefartyg, där både naturens krafter och de brutala förmännen hotar arbetarna. Men ett uppror nalkas. Yakov M. Rabkin – Sionismen avkodad i 101 citat (Karneval, 2026) Den kanadensiske historikern Rabkin dissekerar den politiska…
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