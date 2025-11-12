Lås upp hela webbplatsen
Kommentar
Splittrat toppmöte i skuggan av USA:s krigshot
På helgens toppmöte mellan Celac och EU fördömde bland andra Brasiliens president Lula da Silva USA:s militära upptrappning i Karibien. Samtidigt reserverade sig flera latinamerikanska länder mot skrivningar om att bevara regionen som deklarerad fredszon.
Företrädare för 60 länder samlades när Celac och EU hade toppmöte i Santa Marta. Fotograf: Alexandros Michalidis/EU-LAC Foundation
Publicerad 12 november 2025 kl 05.12
När ledarna för Latinamerikas och Europas länder träffades på toppmötet mellan Celac och EU i helgen blev det tydligt hur högersvängen i ett antal latinamerikanska länder försvagar den regionala solidaritet som är nödvändig inför USA:s invasionshot mot Venezuela. Även om tunga röster som Brasiliens president Lula da Silva talade om nödvändigheten av att bevara freden,…
