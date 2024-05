Stockholm: Fler ansluter till tältaktion utanför universitetet

Ett 20-tal tält slogs upp under tisdagsmorgonen framför rektorsbyggnaden vid Stockholms universitet. Banderoller med budskap om att stoppa Israels folkmord sattes upp. Serveringsbord med frukt, kaffe och fika gjordes i ordning. Dunkar med färskvatten fylldes på och gick åt i sommarvädret.

Allt fler anslöt sig under dagens gång. Än så länge ”skyddade” av en mängd poliser.

På eftermiddagen genomfördes en walkout och skolstrejk från lektionerna som fortsatte med en spontan demonstration. Med banderollen Academics for Palestine i täten marscherade de runt universitetet. Talkörerna avlöste varandra: ”Academians do what’s right, leave the classroom, join the fight! Act against genocide!”

Studenterna vill att universiteten avslutar allt samarbete med israeliska lärosäten.

– Vi kommer att göra det som krävs och eskalera så mycket som det behövs för att uppnå de här kraven, säger Oruba Abu-Hammam, en av studenterna i Stockholm universitet.

– Vi har under sju månader försökt att få administrationen att avbryta allt samarbete med fyra universitet i Israel. Alla fyra är medskyldiga till folkmordet som pågår just nu. Flera av de strategier och vapen som används mot det palestinska folket har utvecklats i de universiteten, säger Oruba Abu-Hammam och fortsätter:

– Det gör Stockholms universitet medskyldigt i det här folkmordet. Det är därför vi vill att universitetet omedelbart avbryter det här samarbetet. Vi vill också att universitetet gör ett uttalande och agerar mot Israels folkmord. Ord räcker inte längre, det behövs handling.

Medlemmar i RKU, Revolutionär Kommunistisk Ungdom, deltar också i aktionen.

– Det är ett mycket bra initiativ. Det har varit lugnt, och upplyftande med fler och fler som ansluter för varje timme. Vi stödjer det, både genom att delta på plats och att bidra med saker som behövs, säger RKU:s förbundssekreterare Marcus McBay.