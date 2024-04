Stora Enso: Varslar 430 anställda och delar ut hundratals miljoner till Wallenberg

På det finsk-svenska pappers- och skogsbruksföretaget Stora Ensos bolagsstämma den 20 mars klubbades en aktieutdelning på 908 miljoner kronor igenom – och mötet gav styrelsen mandat att besluta om en möjlig extrautdelning senare i år. Två veckor senare annonserar Stora Enso att de gör sig av med 430 anställda varav 168 i Sverige.

Varslen berör 89 anställda på Skoghalls bruk i Hammarö kommun, 16 personer i Forshaga och 63 på kartongbruket i Fors i Avesta kommun.

– Vi är i en generationsväxling med många nyanställda och det är klart att de känner en stor oro inför det här, säger Marie Rosendahl, avdelningsordförande i Pappers på Skoghalls bruk, som snart ska inleda förhandlingar om varslen.

– Vi var runt igår och pratade med medlemmarna och de finns de som tagit sitt första stora lån och är i stund att bilda familj eller precis bildat.

Av de 89 varslade på Skogshalls bruk är 55 arbetare. Marie Rosendahl befarar att de återstående cirka 400 arbetarna kommer få jobba hårdare, något som oroar de äldre som blir kvar.

– Förra året investerade Stora Enso en miljard i bruket för att öka produktionen. Så det kommer bli ett ökat tryck.

Vad tänker du om att Stora Enso fortsätter dela ut pengar till ägarna samtidigt som de varslar anställda?

– Man kanske inte ska svära, så jag säger att det känns för tråkigt att man inte sparar lite i ladorna inför sämre år, utan att man tänker på att aktieägarna ska få sitt först.

Stora Ensos största ägare är finska staten och FAM AB – ett av familjen Wallenbergs privatägda förvaltningsbolag.

Stora Ensos årsrapport för 2023 visar på fallande vinster med ett minusresultat på 3,7 miljarder kronor. Justerat för engångskostnader och avskrivningar går Stora Enso med viss vinst – det så kallade justerade rörelseresultat landar på 3,9 miljarder kronor.

Stora Enso kommer från två år av rekordvinster som avlöste varandra: 17,3 miljarder kronor 2021 och 20,8 miljarder kronor 2022. Då var företaget generösa mot aktieägarna och delade ut över 10 miljarder kronor.

Trots att vinsten vek under 2023 och styrelsen lanserade ett sparpaket med storvarsel beslutade bolagsstämman om fortsatt utdelning på 0,10 euro per aktie – vilket innebär drygt 900 miljoner kronor. Mötet beslutade också om att ge styrelsen mandat att besluta om en extrautdelning under året på 0,20 euro per aktie – vilket skulle innebära ytterligare 1,8 miljarder kronor till aktieägarna.

Dessutom finns det ett beslut sedan förra bolagsstämman som innebär att styrelsen får köpa tillbaka 2.000.000 aktier – ett alternativ till direkt aktieutdelning för att betala ut pengar till ägarna – före den 31 juli 2024. Det skulle innebära ytterligare 300 miljoner kronor i utdelning.

Totalt kan Stora Ensos aktieägare få dela på 2,1 miljarder kronor 2024.

Ytterligare varsel är att vänta. Stora Ensos har meddelat att sparprogramet kan innebära att personalstyrkan minskas med totalt 1.000 anställda.

På så sätt vill företaget öka sitt rörelseresultat med 900 miljoner kronor per år – alltså lika mycket som företaget delar ut till ägarna, minst.