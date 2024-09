Tiotusentals arbetare i strejk på Boeing i USA

– Förhandlingar handlar om att ge och ta, och även om det inte var möjligt att uppnå framgång på varje enskild punkt, kan vi ärligt säga att detta förslag är det bästa avtal vi har förhandlat fram i vår historia, sade ledarna för International Association of Machinists and Aerospace Workers distrikt 751 och W24 på Boeings fabriker i delstaten Washington, Jon Holden och Brandon Bryant, då de förhandlat fram ett avtal som skulle innebära en löneökning på 25 procent över fyra år.

Men medlemmarna var inte imponerade. Trots att fackledningen uppmanat dem att godta avtalet röstade 94,6 procent av de 33.000 medlemmarna emot, och 96 procent röstade för att lägga ner arbetet. Bara tre timmar senare, strax efter midnatt natten till fredag, gick arbetarna ut i strejk.

Arbetarna samlades utanför fabriken i Renton, Washington, i utkanterna av Seattles storstadsområde och folk höll upp skyltar med texter som ”Historic contract my ass” och ”Have you seen the damn housing prices?” – till tonerna av Twisted Sisters We’re Not Gonna take It.

Medlemmarna vill att löneförhöjningarna ska närma sig fackets ursprungliga krav på 40 procent löneökningar över tre år för att kompenseras för år av stagnerade löner – som inte legat i takt med de senaste årens höga inflation. Dessutom vill de ta tillbaka eftergifterna gällande pension och sjukvårdsförsäkringar som facket tvingades ta till 2008 för att inte Boeing skulle flytta produktion till andra städer.

Strejken kommer att påverka produktionen av Boeings kommersiella flygplan och berör inte militärt materiel.

Konflikten kommer olägligt för Boeing, vars flygplan tappat i popularitet sedan två 747 Max-plan kraschade 2018 och 2019 – och efter att en dörr flög av mitt i en flygning tidigare i år. Bolaget har rapporterat förluster de senast åren och har förlorat marknadsandelar till europeiska Airbus.

Vid tidigare strejker på Boeing – 1995 och 2008 – har det tagit ungefär två månader innan ett nytt avtal rotts i hamn. En så lång strejk skulle kosta företaget runt 3,5 miljarder dollar i intäkter.