Trump: ”Låt helvetet bryta lös”

USA:s president Donald Trump sade till reportrar i Vita huset i måndags att han är beredd att ”låta helvetet bryta lös” i Gaza om inte Hamas släpper samtliga återstående gisslan som togs den 7 oktober 2023 senast på lördag klockan 12.

– Det är Israels beslut men om inte alla gisslan återförts då, skulle jag säga, bryt det, all bets are off and let hell break out.

Trumps kommentarer kommer efter att den palestinska motståndsrörelsen Hamas sagt att de kommer att vänta med att släppa de personer ur gisslan som står på tur, för att sätta press på Israel att leva upp till avtalet om vapenvila.

Hamas påpekar att Israel fördröjt återvändandet av fördrivna personer till norra Gaza, att de fortsatt bomba och skjuta människor i Gaza, att de stoppat införseln av nödhjälp och bränsle, och att de fördröjt införseln av medicinskt materiel.

Minst 110 palestinier har dödats sedan vapenvilan inleddes, i snitt sex om dagen, rapporterade Euro–Med Human Rights Monitor förra veckan.

”Offren inkluderar både nya, som dödats direkt av den israeliska armén, och individer som dog från sina tidigare skador efter att Israel vägrat dem rätten att resa utomlands för behandling. Därutöver har 901 palestinier skadats sedan vapenvilan, i genomsnitt 27 skador om dagen”, skriver organisationen.

Trumps utspel kommer också då det är tre veckor kvar av den sex veckor långa första fasen i vapenvilan, då 33 israeliska gisslan ska bytas mot 1.890 palestinier som sitter i israeliska fängelser. Hittills har 16 av de 33 släppts av Hamas.

I nästa fas ska de återstående levande gisslan släppas, och i den tredje och sista fasen ska de dödas kroppar återlämnas.

Samtidigt fortsätter Israels attacker på Västbanken, där minst 45 personer dödats sedan Israel inledde sin ”antiterror”-operation för tre veckor sedan. Omkring 40.000 flyktingar, från Jenin, Tulkarem, Nur Shams och Far’a, har fördrivits i samband med att israeliska bulldozrar rivit bostadshus och tvingat invånarna i lägren på flykt, enligt FN.

Istället för att i det svåra läget solidarisera sig med motståndet mot ockupationsmakten har den korrupta Palestinska myndigheten (PA), som leds av Mahmoud Abbas, beslutat att sluta betala ut ersättning till familjer som förlorat eller fått anhöriga fängslade i motståndskampen mot Israel. Enligt TT hoppas Abbas på att USA under Donald Trump ska ge PA ekonomiskt stöd när utbetalningarna till familjerna stoppas.

Israel har dessutom bombat i såväl Libanon som Syrien den gångna helgen, i uppenbara brott mot folkrätten och den avtalade vapenvilan i Libanon. I lördags dödades sex personer av en israelis attack i östra Libanon, och i söndags attackerade Israel flygbasen Khalakhla i sydvästra Syrien.