USA är inget utan krig

Makten säljer in krigsindustrin för ”vår säkerhets skull”. Som att vapen någonsin åstadkommit något annat än våld, smärta och död.

Bara i år kommer Sverige ha dunkat in 175 miljarder kronor in i krigsindustrin. Med hjälp av bland annat media manipuleras befolkningen att tro att vi behöver detta skydd, framförallt mot den fasansfulla ryssen.

Sanningen om vilka som är de egentliga bovarna vi däremot borde skydda oss från, och som därmed skulle spara oss alla dessa miljarder, är förpackad bakom en romantiserad kolonialism och självutnämnda heroiska återspeglingar genom världshistorien. Där finner vi grandiosa USA – one nation under God! Högst motsägelsefullt säger de sig vilja rädda världen, samtidigt som de förstör den. Vilken enastående nation som lyckas göra detta omöjliga!

Tanken på att landet för de fria skulle vara själva grundbulten i ett annalkande tredje världskrig, och ytterst delaktiga i både proxykrig och folkmord, kan väl inte stämma; det är ryssen vi ska frukta, de som styr Svea Rikes optimistjolle säger ju det till oss?

USA, med sina 800 militärbaser runt om i världen, är inget utan krig. Hela deras ekonomi är byggd på vapenindustri.

I flertalet delstater tillverkas det vapen, och det är tydligt för de som vill se bortom ”hotet i öst” att denna krigsindustri behöver existera för att imperiet USA ska kunna fortsatt göra det. Utan det kaos som de orsakar runt om i världen finns ingen identitet kvar i det land som har glömt bort hur en bygger något annat än vapen och förstörelse.

De har och har haft sina patronfyllda händer i princip vartenda krig som uppstått på denna planet sedan grundandet av deras stat. De har gått in i andra länder och avsatt folkvalda demokratier, mördat ledare och befolkningar – inklusive sin egen ursprungsbefolkning – och haft hela världen som en blodig lekplats.

På den har de fått rollspela världens hjältar till västs fanatiska entusiasm. Vilket föregångsland, tänker väl Kristersson och hans gäng som får ståpäls på sina klena armar som aldrig i sitt liv lyft något annat än en oförtjänt hög lön.

USA är bland annat ansvariga för över en miljon mördade människor under sex år i Irak. Under loppet av tre presidenter på 23 år tog de ihjäl 11 miljoner människor i nio olika arabländer för att ”bekämpa terrorism”. En terrorbekämpning som i själva verket var en kallblodig jakt på olja.

Näst på tur i denna blodiga girighet över andra länders resurser är Venezuela, och jag citerar författaren Eduardo Galeano med ett stycke ur boken Open veins of Latin America: ”Precis som att våra lungor kräver syre, kräver USA:s ekonomi Latinamerikas mineraler.”

Att USA numer räknas som en autokrati, ett land styrt av en liten elit, talas det för lite om. Denna autokratis krigsgalna ledare, Trump, är just nu Sveriges, och alla andra länder som är del av DCA och Nato, högsta militäriska befälhavare. Verkligen betryggande. Men vi gör väl vad som helst för att skydda oss mot ”öst”?