Lås upp hela webbplatsen
Bolivia
Vänsterförlust efter splittring
Efter de uppslitande striderna inom vänsterpartiet MAS är det två högerkandidater som gör upp i andra omgången av presidentvalet.
Publicerad 18 augusti 2025 kl 23.25
Efter 20 år av vänstersegrar i Bolivia tar högern åter makten i ett demokratiskt val. Det står klart efter att resultaten i söndagens presidentval offentliggjorts. Den andra valomgången i oktober kommer att stå mellan den kristdemokratiska senatorn Rodrigo Paz och den konservativa industrimannen Jorge Quiroga, som redan varit president en gång mellan 2001 och 2002.…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.
Senaste artiklarna
Mest läst
- Över 60.000 vill avsätta Ebba Busch efter Israelutspel
- Bojkotta Israel – här är produkterna du ska undvika
- Mollies mamma: ”Jag vill att allt ska komma fram och att makthavarna ska stå till svars”
- Bakom nya Northvolt-ägarna: Pentagon och Israel-kopplingar
- Militärgrön omställning – ska Northvoltfabriken producera vapen åt Israel?