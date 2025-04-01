Lås upp hela webbplatsen
Prenumerera
Bolivia

Vänsterförlust efter splittring

Efter de uppslitande striderna inom vänsterpartiet MAS är det två högerkandidater som gör upp i andra omgången av presidentvalet.
Publicerad 18 augusti 2025 kl 23.25
Efter 20 år av vänstersegrar i Bolivia tar högern åter makten i ett demokratiskt val. Det står klart efter att resultaten i söndagens presidentval offentliggjorts. Den andra valomgången i oktober kommer att stå mellan den kristdemokratiska senatorn Rodrigo Paz och den konservativa industrimannen Jorge Quiroga, som redan varit president en gång mellan 2001 och 2002.…

Få tillgång till hela tidningen

Digitalt

1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Välj

På Papper
(+ digitalt)

119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Välj
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Logga in
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.