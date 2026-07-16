Växjö polisanmäler vårdbolag

Linné Hemvård, ägt av José Navarro, har ett hundratal vårdtagare och ett 80-tal anställda. Nu misstänks bolaget ha fakturerat för mer än det jobb det utfört för kommunen. Kommunen menar att det finns oegentligheter i bolagets redovisning: när kommunen skickade ett mejl till Linné Hemvård om vilka timmar bolaget skulle fakturera för mars, april och…