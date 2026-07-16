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Växjö polisanmäler vårdbolag

Växjö kommun har polisanmält ett privat vårdbolag för fakturafusk. Linné hemvård är det tredje privata vårdbolaget som på kort tid granskats och anmälts av kommunen.
Växjö kommun har på kort tid utrett tre privata vårdbolag. Fotograf: Wikimedia/ScanianDragon
Publicerad 16 juli 2026 kl 12.00
Linné Hemvård, ägt av José Navarro, har ett hundratal vårdtagare och ett 80-tal anställda. Nu misstänks bolaget ha fakturerat för mer än det jobb det utfört för kommunen. Kommunen menar att det finns oegentligheter i bolagets redovisning: när kommunen skickade ett mejl till Linné Hemvård om vilka timmar bolaget skulle fakturera för mars, april och…

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