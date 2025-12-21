VM bara för rika

Fotbollssupporter och sugen på att se VM-fotboll i USA, Mexiko och Kanada i sommar? Då ska du tillhöra en av kategorierna här nedan: Med nya visumregler som nu också gäller de länder, däribland Sverige som är befriat från visumtvång för resor till USA, försvårar Trumpadminstrationen för fotbollsfans från 42 länder, Sverige inräknat, att se matcherna…