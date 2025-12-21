Lås upp hela webbplatsen
Kommentar
VM bara för rika
Med nya visumregler och skenande biljettpriser håller Donald Trump och Fifa-bossen Gianni Infantino på att förvandla sommarens fotbolls-VM från en folklig fest till ett evenemang för en exklusiv grupp.
– Ett monumentalt förräderi, konstaterar supportrarnas organisation.
– Ett monumentalt förräderi, konstaterar supportrarnas organisation.
Trump och Infantinos VM i Amerika blir inget för vanligt folk med biljettpriser på upp till 80.500 kronor. Fotograf: The White House
Publicerad 21 december 2025 kl 14.00
Fotbollssupporter och sugen på att se VM-fotboll i USA, Mexiko och Kanada i sommar? Då ska du tillhöra en av kategorierna här nedan: Med nya visumregler som nu också gäller de länder, däribland Sverige som är befriat från visumtvång för resor till USA, försvårar Trumpadminstrationen för fotbollsfans från 42 länder, Sverige inräknat, att se matcherna…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.