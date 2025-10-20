Lås upp hela webbplatsen
Prenumerera

Zelenskyj stärker sin makt

Ukrainas president tar medborgarskapet och i praktiken jobbet från Odessas mångårige borgmästare.
Zelensky på besök i Odessa i juni 2022. Stadens borgmästare Trukhanov längst till höger i bild. Fotograf: president.gov.ua
Publicerad 20 oktober 2025 kl 18.15
Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har vidtagit nya åtgärder mot politiska motståndare som kan hota hans makt. Efter att ha förbjudit ett dussintal oppositionspartier i landet är det senaste steget att ta medborgarskapet ifrån bland andra Odessas borgmästare Gennadij Trukhanov, vilket i praktiken innebär att Truchanov blir av med sin borgmästarpost. Den formella anledningen är att…

Få tillgång till hela tidningen

Digitalt

1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Välj

På Papper
(+ digitalt)

119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Välj
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Logga in
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.