Zelenskyj stärker sin makt

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har vidtagit nya åtgärder mot politiska motståndare som kan hota hans makt. Efter att ha förbjudit ett dussintal oppositionspartier i landet är det senaste steget att ta medborgarskapet ifrån bland andra Odessas borgmästare Gennadij Trukhanov, vilket i praktiken innebär att Truchanov blir av med sin borgmästarpost. Den formella anledningen är att…