Lås upp hela webbplatsen
Zelenskyj stärker sin makt
Ukrainas president tar medborgarskapet och i praktiken jobbet från Odessas mångårige borgmästare.
Zelensky på besök i Odessa i juni 2022. Stadens borgmästare Trukhanov längst till höger i bild. Fotograf: president.gov.ua
Publicerad 20 oktober 2025 kl 18.15
Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har vidtagit nya åtgärder mot politiska motståndare som kan hota hans makt. Efter att ha förbjudit ett dussintal oppositionspartier i landet är det senaste steget att ta medborgarskapet ifrån bland andra Odessas borgmästare Gennadij Trukhanov, vilket i praktiken innebär att Truchanov blir av med sin borgmästarpost. Den formella anledningen är att…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.
Senaste artiklarna
Mest läst
- Åtalades för att ha ropat slagord och sjungit ”Leve Palestina” i megafon – frias i tingsrätten
- 400 i protest mot Clas Ohlsons lönesänkningar: ”Vi är beredda att stå emot”
- Trump: Klartecken för CIA att slå till i Venezuela
- Blåbrun offensiv mot arbetarklassen
- Bojkotta Israel – här är produkterna du ska undvika