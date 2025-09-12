Mikis Theodorakis använde musiken i kampen

Han är mest känd för musiken till succéfilmen Zorba från 1964, med Anthony Quinn, Alan Bates och Irene Papas i huvudrollerna: filmen vann tre Oscars. Och i Sverige kanske också för Arja Saijonmas många insjungningar av hans sånger.

Mindre känt är att det faktiskt är Mikis Theodorakis som skrivit musiken till Palestinas nationalsång Fida’i (Krigaren), antagen 1996. Theodorakis var en varm vän av det palestinska folket. När västvärlden i början av 2000-talet ställde upp bakom Ariel Sharon som israelisk premiärminister, skickade Theodorakis ut en varning:

– Jag är rädd att Sharon kommer att leda judarna på samma sätt som Hitler