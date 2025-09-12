Lås upp hela webbplatsen
Mikis Theodorakis använde musiken i kampen

12 september 2025
Theodorakis var mer än bara kompositör. Han var partisan i den grekiska motståndsrörelsen mot de nazistiska ockupanterna under andra världskriget och det efterföljande inbördeskriget. Han var medlem i det grekiska folkets befrielsearmé (ELAS), den militära grenen av den vänsterorienterade Nationella befrielsefronten (EAM) Fotograf: Heinrich Klaffs
Theodorakis 100 år
Kompositören och kommunisten Mikis Theodorakis ägnade hela sin livsgärning åt kampen. Proletärens Janne Bengtsson skriver om Theodorakis som skulle ha fyllt 100 år i år.

Han är mest känd för musiken till succéfilmen Zorba från 1964, med Anthony Quinn, Alan Bates och Irene Papas i huvudrollerna: filmen vann tre Oscars. Och i Sverige kanske också för Arja Saijonmas många insjungningar av hans sånger.

Mindre känt är att det faktiskt är Mikis Theodorakis som skrivit musiken till Palestinas nationalsång Fida’i (Krigaren), antagen 1996. Theodorakis var en varm vän av det palestinska folket. När västvärlden i början av 2000-talet ställde upp bakom Ariel Sharon som israelisk premiärminister, skickade Theodorakis ut en varning:

– Jag är rädd att Sharon kommer att leda judarna på samma sätt som Hitler

