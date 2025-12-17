2026 behöver Proletären

Året 2025 kommer inte att gå till historien som något fantastiskt år. Åtminstone inte för oss som vill se fred och rättvisa.

I Ukraina fortsätter slaktandet. Försöken att nå en fredsöverenskommelse har avvisats – inte minst av krigshetsare i Europa som tjänar på fortsatt krig.

I Proletären har vi gång på gång kritiserat Nato och väst som fortsätter att pumpa in vapen i ett meningslöst krig. Som en av få röster i Sverige har vi försökt stå upp för fred, nedrustning och diplomati.

I Gaza påstås det råda vapenvila – men samtidigt fortsätter Israel folkmord och fördrivningen av palestinierna. Med omvärldens godkännande.

I Proletären har vi inte bara sedan 7 oktober, utan sedan tidningens grundande 1970, stått stadigt på Palestinas sida. Mot kolonialism och ockupation. För palestiniernas rätt att göra motstånd.

De senaste två åren har vi varje vecka rapporterat inte bara från krigets Gaza, utan från Palestinasolidaritetens Sverige.

Här hemma ser vi fortsatt högerpolitik, med privatiseringar, nedskärningar och skattesänkningar för de rika. Det verkar bara finnas pengar till en sak – krig och militär.

Den värsta inflationen har visserligen stannat av, men lönerna har redan halkat efter rejält. Företag efter företag tvingar igenom lönesänkningsavtal eller sparkar anställda. Samtidigt gör bolagen miljardvinster på börsen.

I Proletären skriver vi inte bara om nedskärningarna och dess konsekvenser – vi uppmärksammar också protesterna och motståndet. Vi rapporterar om arbetares kamp för bättre villkor och högre löner. Om de som vägrar vara tysta.

För vår del var 2025 både ett år där vi tog stora steg framåt – men också ett år av oro inför framtiden. Sedan vi förlorade mediestödet har vi enbart fått ett omställningsstöd som trappas ned kraftigt varje år. Det innebär att det är och har varit helt nödvändigt att bli fler prenumeranter.

Vi har satsat på mer granskande och avslöjande journalistik och utvecklat vår bevakning på flera områden. Så avslöjade vi hur hat och rasism spreds i facebookgruppen Svenskar som stödjer Israel – där också 99 politiker var medlemmar.

Vi publicerade som första tidning namnet på den minister (Johan Forssell!) vars son varit aktiv nazist.

Vi har granskat teknikföretaget Bravidas fakturafiffel och kartlagt svenskarna som strider för israreliska armén. Vi har också satsat på samarbeten med till exempel podden Gott Snack.

Inför julhelgen ser det ut som att tidningen kommer att skickas ut till en bra bit över 3300 prenumeranter. Det är rekord. Proletären har inte haft så många prenumeranter sedan 1980-talet. Men vi är fortfarande en bit från målet på 3500 prenumeranter till årsskiftet.

Vi visste att det skulle bli svårt. Att som kommunistisk tidning stå upp för arbetarpolitik och fred, i tider av högerpolitik och krigshets, innebär att vi får kämpa i motvind.

Att vi inte nådde ända fram till 3500 prenumeranter innebär att Proletärens framtid fortfarande är osäker. Vi behöver fortsätta att öka – helst i ännu snabbare takt. Vi hoppas därför att alla ni som tycker att tidningen behövs, men ännu inte prenumererar, tar steget och blir prenumeranter.

Trots motvinden ser vi fram emot 2026. Valår innebär visserligen mer floskler och fjäsk från politikerna men också att den politiska temperaturen höjs. Frågor ställs på sin spets. Jämlikhet eller ökade klassklyftor? Välfärd eller vapen? Fred och rättvisa eller fortsatt imperialistiskt förtryck?

Det behövs en tidning som vågar ge ett tydligt svar på dessa frågor. Som tar ställning för jämlikhet, välfärd och fred. Valåret 2026 behöver helt enkelt Proletären.

Just nu har Proletären ett julerbjudande, där du kan få tidningen digitalt för 19 kr/månaden eller på papper för 49 kr/månaden i ett halvår – och en Proletären-tygkasse på köpet. Erbjudandet gäller fram till 7 januari.