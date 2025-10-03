Tonårstjejen som hjälpte till att befria Paris

I ett reportage i tidskriften Life 1944, The Girl Partisan of Chartres, skrev den amerikanske krigskorrespondenten Jack Belden (1910-89) om de olika kvinnor han stötte på i det Frankrike som var på väg att befrias från den nazistiska ockupationen. Belden befann sig då i staden Chartres, cirka 90 kilometer sydväst om Paris.

”Först de stackare som släpades fram av folkmassan för att få sitt hår avklippt eftersom de hade umgåtts med tyskarna. Och så de respektabla kvinnorna som utan tvekan aldrig hade legat med en tysk, som applåderade hårklippningen med precis rätt mått av glädje och nöjd indignation. Och för