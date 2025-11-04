Alla varningsklockor ringer för Stegra

I mitten av oktober avslöjades att Stegras (tidigare H2 Green Steel) satsning på en stålfabrik i Boden har stora ekonomiska problem. De har ett akut behov av 10 miljarder kronor i ekonomiskt tillskott. Aftonbladets ekonomikrönikör Andreas Cervenka klassar Stegras problem som värre än Northvolts.

Det finns stora likheter med Northvolt. Bakom bägge industriprojekten finns till stor del samma riskkapitalister och liknande upplägg.

Stegra har lockat till sig cirka 72 miljarder från olika investerare, varav 46 miljarder i lån. I likhet med Northvolt har de redan sålt delar av produktionen i förväg. Samtidigt har startdatum flyttats fram. Ursprungligen var tanken att dra igång 2024, men de senaste uppgifterna talar om 2026-27.

Största aktieägare i Stegra är Harald Mix. Investmentbolaget Vargas äger 22,3 procent av aktierna i Stegra. Harald Mix kontrollerar i sin tur via sitt bolag Kallskär AB 82 procent av Vargas. 14,7 procent av aktierna ägs av riskkapitalbolaget Altor. Altor, vars kapital främst kommer från olika pensionsförvaltare, grundades av Harald Mix. Tredje största aktieägare idag är Al Gores klimatfond Just Climate med åtta procent av aktierna.

Den sjätte största aktieägaren är AMF Pension med 1,8 miljarder. Även andra och fjärde AP-fonden har investerat cirka 1,4 miljarder. I huvudsak via Just Climate.

Den 20 oktober meddelades att Harald Mix avgår som styrelseordförande i Stegra, men sitter kvar i styrelsen. Ny ordförande blir Shaun Kingsbury från Just Climate. Enligt vissa uppgifter förväntas Just Climate bli största aktieägare i samband med nuvarande finansieringsrunda.

För Bodens kommun skulle en konkurs innebära katastrof. De har lånat pengar för satsningar på infrastrukturen till Stegra. 2017 hade kommunen en låneskuld på 88 miljoner. Idag har den ökat till drygt 1,5 miljarder.

Hur det hela kommer att sluta vet vi inte ännu, men alla varningsklockor ringer.

Det finns ytterligare ett projekt för att framställa fossilfritt stål i Norrbotten, Hybrit. Där samarbetar LKAB, SSAB och Vattenfall. Redan nu börjar det spekuleras om att Hybrit skulle kunna ta över om Stegra går i konkurs.

Jan Englund, Luleå