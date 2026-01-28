Lås upp hela webbplatsen
Alecta säljer majoriteten av sina amerikanska statsobligationer
Alecta har sålt merparten av sina amerikanska statsobligationer på grund av ökad politisk och ekonomisk osäkerhet. Även andra internationella aktörer har gradvis minskat sina innehav.
Publicerad 28 januari 2026 kl 16.22
Pensionsjätten Alecta har sålt merparten av sina investeringar i amerikanska statspapper. Totalt handlar det om cirka 100 miljarder kronor, varav ungefär 80 procent nu är avyttrade. – Sedan början av 2025 har vi i flera omgångar minskat vårt innehav av amerikanska statsobligationer. Sammanlagt utgör dessa minskningar merparten av vårt innehav. Vi har samtidigt fortsatt att…
