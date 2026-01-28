Aron Flam klistrar upp nazistpropaganda på biograf Zita: ”Palestinarörelsen och vänstern är våldsamma”

Måndagen den 26 januari meddelade TT att biografen Zita i Stockholm mottagit bombhot efter att de ställt sig bakom BDS-kampanjen mot Israels apartheid, och utnämnt biografen till en ”apartheidfri zon”. – Det har uttalats hot mot personal och man säger att man ska spränga Zita, sade ordförande Björn Jordell till TT. Samma dag som TT…