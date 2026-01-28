Lås upp hela webbplatsen
Bojkotta Israel
Aron Flam klistrar upp nazistpropaganda på biograf Zita: ”Palestinarörelsen och vänstern är våldsamma”
Biografen Zita drog sig ur Israelbojkott-kampanjen efter hot. Israelvännen Aron Flam menar att de överdrivit hoten för att kunna dra sig ur bojkottkampanjen med hedern i behåll – och samtidigt utmåla honom och hans följare som våldsamma.
Efter att Zita anslutit sig till BDS-kampanjen satte Aron Flam upp affischer utanför biografen med gamla nazistiska paroller. Den Israeltokige internetprofilen anklagar bion för antisemitism. Fotograf: Hollger Ellgaard / Skärmdumpar: Facebook @aronflamofficial
Publicerad 28 januari 2026 kl 13.14
Måndagen den 26 januari meddelade TT att biografen Zita i Stockholm mottagit bombhot efter att de ställt sig bakom BDS-kampanjen mot Israels apartheid, och utnämnt biografen till en ”apartheidfri zon”. – Det har uttalats hot mot personal och man säger att man ska spränga Zita, sade ordförande Björn Jordell till TT. Samma dag som TT…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.