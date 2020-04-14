Lås upp hela webbplatsen
Kapitalinkomster
Hushållen pressas ekonomiskt – rekordutdelning på börsen
Samtidigt som reallönerna fallit och antalet människor i social och materiell fattigdom fördubblats, har svenska börsbolag delat ut historiska summor till sina aktieägare. Under 2025 uppgick utdelningarna från OMX 30-bolagen till 332 miljarder kronor – pengar som nu koncentreras till ett fåtal i den svenska ekonomin.
Fotograf: Wikimedia Commons
Publicerad 19 december 2025 kl 10.00
För många svenskar har år 2025 varit en tid i ekonomisk otrygghet och knappa marginaler. På tre år har antalet som lever i fattigdom fördubblats till 700.000 och reallönerna har backat med cirka 13 procent sedan inflationen bet sig fast i ekonomin – även om de stigit något under 2025. De som däremot inte har…
