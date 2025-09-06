Att stoppa folkmordet är inte slutmålet – det är bara en början

Äntligen börjar fler offentliga röster för Gaza höras. ”Det har gått för långt”, låter det nu från olika håll. I hela Europa reser sig en kör av röster efter att ha suttit i tystnad.

Dessa röster sa ingenting 1948. Ingenting vid massakern i Sabra och Shatila. Ingenting vid bombningarna 2008, 2014, 2021 heller. Det är först nu, efter snart två år av direktsänt folkmord, som de höjs. Nu, när verkligheten blivit obestridlig, har tystnad blivit tyngre att bära för