Bostadsbrist

Klass påverkar flyttålder

Föräldrarnas plånbok påverkar när unga svenskar kan ta steget ut i vuxenlivet.
Fotograf: Wikimedia @Boivie
Publicerad 25 februari 2026 kl 14.00

Föräldrarnas plånbok påverkar när unga svenskar kan ta steget ut i vuxenlivet, enligt en rapport från SCB som studerat ungas flyttålder åren 2014 och 2024.

År 2014 var både kvinnor och män från hushåll med lägst inkomster i genomsnitt tre månader äldre vid flytten än personer från samhällets mest välbärgade hushåll. År 2024 hade den skillnad vuxit till ett helt år.

Bostadsbrist, höga hyror och ökade inkomstklyftor pekas ut som möjliga förklaringar i rapporten. Sammantaget tyder utvecklingen på att klassbakgrund fått större betydelse för övergången till vuxenlivet.

Rapporten visar också att unga som bor med en bonusförälder i genomsnitt flyttar tidigare än de som bor med båda sina biologiska föräldrar. Drygt hälften lämnar sin hemkommun när de flyttar men två tredjedelar stannar inom samma län.

Ämnen i artikeln

