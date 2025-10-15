Medan USA:s krigsfartyg ligger utanför Venezuelas kust väljer norska nobelkommittén att låta en krigshetsare få Nobels fredspris. En kvinna som öppet förespråkar att USA ska invadera Venezuela för att avsätta regeringen.

Valet av María Corina Machado har lett till en del bryderier. Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen gick först ut med hyllningar för att sedan ”lyssna, läsa, reflektera och lära” om årets fredspristagare. För att landa i att de blivit mer kritiska till årets utnämning.

De skriver att de kommer fortsätta analysen för att förstå nobelkommitténs motivering. Det är bara att välkomna Svenska Freds pudel och självkritik.

Det är inte första gången fredspriset delas ut till USA-imperialismens språkrör. Det är snarare mer regel än undantag. Att det är en dynamit- och oljekapitalist som varit möjliggörare för priset är på något sätt talande. Det är dags att väcka frågan om att helt avskaffa Nobels fredspris.