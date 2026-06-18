Avvecklingen av Sollefteå sjukhus skjuts fram till efter valet

Tidsplanen för att stänga flera verksamheter på Sollefteå sjukhus förlängs med sju till nio månader för att skapa utrymme för ytterligare analyser kring bland annat patientsäkerhet och antal vårdplatser. Det meddelar region Västernorrland på sin hemsida. Under tiden ska vården ta fram förslag som minskar antalet ambulanstransporter från Sollefteå till kusten och se över hur…