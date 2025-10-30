Bo Ekström, som den 10 augusti 2024 körde in en Palestinademonstration i Borås efter att ha skrivit rasistiska inlägg på sociala medier om palestinier, döms till fängelse i tre år för hets mot folkgrupp och försök till grov misshandel. ”Motiv för brottet har varit att kränka i vart fall vissa av deltagarnas nationella samt etniska…