Lås upp hela webbplatsen
Bo Ekström döms till tre års fängelse för bilattacken i Borås – ”En seger för hela samhället”
– Det är en seger inte bara för de drabbade utan för hela samhället, säger Aldijanna Puskar som var en av målsägandena i det uppmärksammade fallet.
Aldijanna Puskar deltog i demonstrationen som attackerades av Bo Ekström. Fotograf: Privat/Facebook/Faksimil: Proletären
Publicerad 30 oktober 2025 kl 13.46
Bo Ekström, som den 10 augusti 2024 körde in en Palestinademonstration i Borås efter att ha skrivit rasistiska inlägg på sociala medier om palestinier, döms till fängelse i tre år för hets mot folkgrupp och försök till grov misshandel. ”Motiv för brottet har varit att kränka i vart fall vissa av deltagarnas nationella samt etniska…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.
Senaste artiklarna
Mest läst
- Bo Ekström, 69, körde in i Palestinademonstration – efter hatinlägg på sociala medier
- Vijay Prashad: ”Sverige är en amerikansk militärbas”
- Minst sex har rest från Sverige – för att delta i Israels folkmord
- Bo Ekström döms till tre års fängelse för bilattacken i Borås – ”En seger för hela samhället”
- Bojkotta Israel – här är produkterna du ska undvika