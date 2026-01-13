Bohlins människosyn avslöjad i Sälen

I veckan avslutades den årliga sammankomsten Folk och Försvar i Sälen. Konferensen har de senaste åren seglat upp som en viktig arena för riksdagspartier och generaler att samstämmigt kommunicera om behovet av ökad upprustning.

För två år sedan skruvade civil försvarsminister Carl-Oskar Bohlin och dåvarande överbefälhavaren Micael Bydén upp krigshetsen rejält när de tillsammans konstaterade att ”alla svenskar mentalt måste förbereda sig på krig”.

På årets konferens har Bohlin fortsatt traditionen av märkliga utspel. Till Aftonbladet säger civilförsvarsministern att han inte alls är mot en ökad polarisering inför valet: “Det finns ett ‘de’ som inte bör vara en del av vårt ‘vi’, och det är de som tar till våld, besinningslöst våld mot oskyldiga människor”, säger Bohlin till tidningen och syftar på terrordådet mot det judiska chanukka-firandet i Australien.

Eftersom varken terroristen, de dödade, eller den muslimske man med syriskt ursprung som övermannade terroristen har någon koppling till Sverige är det oklart var Bohlin hittar kopplingen till det svenska valet. Men syftet är såklart underförstått. Svenska invandrare i allmänhet och muslimer och palestinaaktivister i synnerhet är “de” som Bohlin och regeringen inte anser bör vara en del av “vi”.

Varför det inte är något ”besinningslöst våld mot oskyldiga människor” när Israel genomför ett folkmord i Gaza eller när Trump bedriver statsterror mot Venezuela och andra karibiska länder säger något om ministerns människosyn. Rasistiskt färgad för att rättfärdiga imperialismens brott.

För de borgerliga krigshetsarna och folkmordsförsvararna har årets konferens fått en annan ton då fokus inte bara legat på kriget i Ukraina. Inte ens den mest rysshatande journalist eller politiker har kunnat ignorera USA:s planer på att erövra Grönland.

Trumps hot om att militärt ta över området har fått flera europeiska politiker att gå i taket. I den belgiska tidningen Le Soir varnar Frankrikes förre premiärminister Dominique de Villepin för att Europa riskerar att bli en ren vasallstat till USA. I vårt hotade grannland har den danska statsministern Mette Fredriksen sagt att Nato är över om USA skulle anfalla Grönland.

Spänningarna mellan USA och Europa är trots Trumps öppna hot och chauvinism inte antagonistiska. Det amerikanska inflytandet över vårt land har aldrig varit större.

På Stockholmsbörsen slår det utländska ägandet rekord. DCA-avtalet ger USA rätt att använda svensk mark för att angripa vem som helst de önskar, också Danmark. Bland våra riksdagspartier är samsynen kring Nato och upprustningen total.

För oss svenskar är Dominique de Villepins varning till stora delar redan verklighet.