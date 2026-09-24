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Bokmässan ger plats åt IDF-talesperson: ”Försvarar allt som Israel gör”
Proletären är på plats på Bokmässan i Göteborg och träffar flera besökare som ställer sig kritiska mot att en före detta talesperson och soldat i den israeliska militären IDF, som varit i Gaza under folkmordet, tar plats på scen på Nordens största kulturevenemang.
Flera personer samlades utanför Svenska Mässan under torsdagen för att uttrycka sitt stöd åt Palestina. Fotograf: Artur Szandrowski/Proletären
Publicerad 24 september 2026 kl 15.41
Bokmässan har återigen hamnat i blåsvädret efter att en av utställarna, Vänskapsförbundet Sverige-Israel, bjöd in den före detta IDF-talespersonen och överstelöjtnanten Jonathan Conricus till ett samtal i deras monter. När Conricus höll sitt anförande på torsdagsmorgonen via länk var det fler poliser, säkerhetsvakter och reportrar på plats än ”vanliga” åhörare. Men trots den låga närvaron…
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