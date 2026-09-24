Bokmässan ger plats åt IDF-talesperson: ”Försvarar allt som Israel gör”

Bokmässan har återigen hamnat i blåsvädret efter att en av utställarna, Vänskapsförbundet Sverige-Israel, bjöd in den före detta IDF-talespersonen och överstelöjtnanten Jonathan Conricus till ett samtal i deras monter. När Conricus höll sitt anförande på torsdagsmorgonen via länk var det fler poliser, säkerhetsvakter och reportrar på plats än ”vanliga” åhörare. Men trots den låga närvaron…