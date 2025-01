Kommentar: Bokslut över en blodbesudlad imperialist

– Jag hatar alla amerikanska presidenter!

Det var 81-åriga koreanska Do Keum-yeuns kärnfulla svar när BBC frågade henne 2017 vad hon tyckte om Donald Trump, som just pressat Sydkorea till att acceptera att USA placerade ut THAAD-missiler i hennes by.

Det är naturligtvis svårt att argumentera mot Dos välgrundade värdering av de galjonsfigurer för USA-imperialismen som varit politiskt ansvariga för krig och destruktiv inblandning i Korea och så många andra länder.

Men vissa är ändå värre än andra. Och den som nu lämnar plats för att Trump ska komma tillbaka går till historien som en av världens största hycklare, en krigshetsare och folkmordsmedhjälpare med tiotusentals palestinska liv på sitt samvete.

När det nu äntligen blir vapenvila i Gaza är det avslöjande nog mer av Trumps förtjänst än Bidens och hans försiktiga diplomati gentemot Israel och premiärminister Netanyahu. Biden har under åtta månaders tid inte fått Netanyahu att gå med på samma deal som Trumps Mellanösternsändebud Steve Witkoff enligt den israeliska tidningen Haaretz tvingade honom till för en vecka sedan.

En talande ögonblicksbild av den avgående presidentens gärning är den filmsnutt som blev viral förra året, som visar en lätt förvirrad 81-årig farbror – i total avsaknad av den klarhet som den då lika gamla koreanska damen visade upp i BBC några år tidigare – som har all sin koncentration på glasstruten han just ska sätta i sig, när han störs av en journalist.

När han tror att det kan bli vapenvila i Gaza?

– Förhoppningsvis i början av helgen, jag menar i slutet av helgen, får världens mäktigaste politiker ur sig innan han äntligen får återvända till sin glass.