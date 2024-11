Bolaget bakom Millenium stödjer israeliska militären

Västra Götalandsregionens nya patientdatasystem Millenium hann inte vara igång i många timmar innan regionledningen beslutade att pausa systemet. Detta efter stora protester bland vårdanställda på Säs i Borås där systemet först rullades ut.

Systemet får kritik för att inte vara tillräckligt patientsäkert, för att vara tungrott och krångligt, och att det därmed försämrar arbetsmiljön. Men det är inte bara själva Millenium-systemet som är kontroversiellt. Bolaget som utvecklat systemet, Oracle Health och dess moderbolag Oracle Corporation, har nämligen nära band till Israel och den israeliska militären – och kopplingar till USA:s säkerhetstjänst.

Oracle Corporations historia med Israel går långt tillbaka och har främst sin grund i att ägaren Larry Ellison är en stor Israelvän och personlig vän till Israels premiärminister Benjamin Netanyahu. Banden är så nära att Ellison rent av erbjudit Netanyahu en styrelsepost i bolaget – vilket han ska ha tackat nej till. Netanyahu ska ha fått erbjudandet när han besökte sin vän på dennes privatägda ö utanför Hawaii. Företagets vd, Safra Catz, är själv född och uppvuxen i Israel, och anhängare till den israeliska regeringen.

Larry Ellison är just nu världens näst rikaste, med en nettoförmögenhet på svindlande 228,4 miljarder dollar. Det motsvarar 2,5 biljoner svenska kronor. Han passerade Amazongrundaren Jeff Bezos under USA-valnatten, då han såg sin förmögenhet växa med 12 miljarder dollar tack vare börsens glädjeskutt efter Trumpsegern.

Ellison har skänkt stora summor pengar till organisationen Friends of the Israel Defense Forces, som – precis som namnet antyder – stöttar den israeliska ockupationsarmén och de illegala bosättningarna på Västbanken. Larry Ellison är också medgrundare till lobbyorganisationen Friends of Israel Initiative, tillsammans med miljardärer och högerpolitiker runt om i världen. I styrelsen sitter bland andra en rad konservativa före detta premiärministrar, presidenter och utrikesministrar för bland annat Kanada, Spanien, Nordirland, Australien och Colombia – samt det finska högerextrema partiet Sannfinländarnas grundare Timo Soini.

Det är inte bara Ellison personligen som stöttar den israeliska apartheidstaten. Han har sett till att hela Oracle Corporation stöttar Israel. På sin hemsida skriver bolaget att de ”står med Israel”, och att företaget ska ge ”allt nödvändigt stöd till sina anställda [i Israel], Israels regering och landets försvarsmakt”. Bolaget har de senaste åren också gjort flera satsningar i Israel, med uppbyggandet av underjordiska datacenter. De förser också den israeliska armén med olika typer av databaser.

Oracle Corporation har mycket erfarenhet av att jobba med stat, militär och säkerhetstjänst. Faktum är att hela företaget grundades som en del av, och tog sitt namn från, Project Oracle, ett databassystem som byggdes upp på 1970-talet åt USA:s säkerhetstjänst. Trots sitt nära arbete med säkerhetstjänsten så har företagets databaser i flera länder fått kritik för bristande säkerhet.

Både Larry Ellison och vd Safra Cats har nära band till republikanska partiet och Donald Trump. Båda stödde Marco Rubio – som nu blivit utsedd till utrikesminister – när denne ställde upp i primärvalen inför valet 2016. Efter Trumps vinst 2016 ingick Catz i det nya Trumpkabinettet som rådgivare, och 2018 spekulerades i att hon skulle bli ny nationell säkerhetsrådgivare till Trump.

Larry Ellison stöttade också Trumps vägran att erkänna valresultatet 2020, och Oracle Corporation ska också ha varit med och tagit fram datasystem för att att hitta Trumplojalister som skulle ingå i det ökända Project 2025, en plan för att genomföra flera högerextrema reformer.