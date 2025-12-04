Lås upp hela webbplatsen
Kommentar
COP30: Lobbyister i förhandlingsrummet medan politiker uteblev
Efter klimattoppmötet COP30 i Brasilien var de flesta missnöjda. Rekordfå regeringsrepresentanter deltog, medan lobbyisterna var desto fler. Trots det visade också mötet på vägar framåt.
Antalet deltagande regeringsrepresentanter blev rekordlågt på kilmattoppmötet, samtidigt som 1600 fossillobbyister och 400 lobbyister för det industriella jordbruket deltog i förhandlingsrummet. Fotograf: ntonio Scorza/COP30
Publicerad 4 december 2025 kl 10.00
Det var tio år sedan Parisavtalet undertecknades och nu skulle COP30 bli ögonblicket då världens länder enades om handling. Resultatet blev känslor blandade av ilska, vanmakt, sorg och vrede, men klimattoppmöte visade också på nya vägar framåt. Kraven från miljöorganisationer, forskare och det globala syd har ökat i styrka i samma takt som effekterna av…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.