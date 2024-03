Countrydänga om aborträtt får USA:s kristna höger att rasa

Det är sången som USA:s många countryälskare antingen älskar eller hatar. En sång som tar ställning och ironiskt kritiserar de många delstater som i praktiken förbjudit abort, de flesta i sydstaterna. Du hittar den i Proletärens 8 mars-spellista.

Gwen Levey kommer från Tennessee, som har det strängaste abortförbudet i USA:

– Det här är en väldigt personlig fråga för mig och de flesta kvinnor. Jag utsattes för sexuella övergrepp när jag var barn; här i Tennessee kan inte ens barn få hjälp för det de upplevt. Låten har en seriös social kommentar, men jag ville att den fortfarande skulle vara rolig så att den är mer tillgänglig. Och man måste vara modig för att sjunga den i sydstaterna, säger Levey.

Barefoot & Pregnant handlar om hur den kristna amerikanska högern ser på kvinnan och hennes roll:

Ask the good old boys drinkin' whiskey and rye

What do we do with Miss American pie

let's keep her

Barefoot and pregnant and down on the farm

Cookin' in the kitchen and cleanin' out the barn

Prayin' in church, a credit to her gender

Poppin' out babies like a Pez dispenser

9 outta 10 evangelicals would agree

Let's keep her barefoot and pregnant

Like the good lord meant her to be.

Gwen Levey och bandet The Breakdown har tillägnat låten alla de kvinnor som fått sina liv begränsade och förstörda av den Trumpkontrollerade Högsta domstolens beslut i juni 2022 att upphäva den lag som gick under namnet Roe v. Wade, och därmed öppna för religiöst dominerade delstatsledningar att begränsa eller förbjuda abort.

På sociala medier berättar Gwen Levey om hur verkligheten ser ut:

– I Tennessee och Oklahoma kan den som hjälper en tonårig tjej att göra en abort dömas till 15 års fängelse. Den som sms:ar en tonåring om en abortklinik i en annan delstat, eller bidrar till resan med pengar till en bussbiljett, kan dömas för aborttrafficking till fem års fängelse. Det är inte ett normalt tillstånd. Glöm inte att en majoritet av amerikanerna stöder fri abort.