Custers sista strid

Den 4 juli firar USA 250 år som självständig stat. Idag uppmärksammar Proletärens Janne Bengtsson att det den 25 juni är på dagen 150 år sedan kavallerigeneralen George Armstrong Custer dödades i det berömda slaget vid Little Big Horn. Custer var en av dem som byggde staten USA på högarna av mördad ursprungsbefolkning.

George Custer var övertygad om att de församlade krigarna från Cheyenne- och Sioux-stammarna, ledda av den legendariske Sioux-hövdingen Sitting Bull, skulle blir en lätt match för hans 268 man starka 7:e kavalleriregemente. Custers uppdrag: att en gång för alla kväsa den infödda befolkningens motstånd mot förtrycket; hur de allt mer trängdes ihop i reservat utan möjligheter att försörja sig själva.

Sitting Bull hade stigit fram i ledningen för sitt folk. Han manade och inspirerade till motstånd mot USA:s expansion över ursprungsbefolkningens traditionella marker. Många från andra stammar hörde Sitting Bull och anslöt sig. De satte upp sitt läger vid Little